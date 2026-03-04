Іран пропонує Україні висловити скорботу за Хаменеї. Посол у ПАР відмовився і нагадав про «Шахеди» по Києву

Посольство Ірану в Південно-Африканській Республіці надіслало посольству України повідомлення про відкриття книги скорботи за загиблим іранським лідером Алі Хаменеї та його поплічниками.

Посол України в ПАР Олександр Щерба опублікував свою відповідь у Facebook.

Дипломат заявив, що не висловлюватиме скорботу щодо людей, чия смерть у нього «скорботи не викликає».

Дипломат нагадав, що лідери Ірану є військовими союзниками Росії, які «заплямували себе кров’ю тисяч українців», убитих за допомогою іранських дронів Shahed та інших наданих росіянам військових технологій.

«Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці. Як вірянин я намагаюся не радіти смерті інших людей — навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив вашому нічого поганого. Але як людина, яка три роки жила в Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, я не можу не бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив. Якщо не перед людьми, то перед Богом», — наголосив Щерба.

Смерть Алі Хаменеї та його поплічників

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців загинули в перші хвилини атак США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Президент США Дональд Трамп розповів, що ліквідувати Хаменеї вдалося за допомогою американської розвідки та систем стеження, а ще завдяки співпраці з Ізраїлем. Трамп додав, що для іранського народу настав шанс повернути свою країну.

Financial Times із посиланням на джерела серед нинішніх і колишніх співробітників ізраїльської розвідки писало, що ізраїльські спецслужби зламали майже всі дорожні камери в Тегерані та роками використовували їх, щоб підготувати вбивство Хаменеї.

Також Трамп казав, що перед початком операції проти Ірану 28 лютого США визначили, хто міг би перейняти владу в країні. Проте ці кандидати загинули під час першої ж атаки.

3 березня сина загиблого Алі Хаменеї Моджтабу обрали наступним верховним лідером Ірану.