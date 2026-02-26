Reuters: США вчетверте відклали санкції проти «Лукойлу». Причина

США вчетверте відклали санкції проти міжнародних активів російського нафтового гіганта «Лукойл». На цей раз дату перенесли з 28 лютого на 1 квітня. Це пояснюють необхідністю часу, щоб укласти угоди про продаж.

Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела, знайомі з переговорами, а також на документ Управління США з контролю за іноземними активами, з яким ознайомились журналісти.

За словами трьох джерел, на останніх раундах тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією порушували питання американських санкції проти «Лукойлу» та найбільшого російського виробника нафти, державної компанії «Роснафта».

За словами одного з джерел, будь-яка угода з «Лукойлом» вимагає, щоб усі кошти від продажу надійшли на заморожений рахунок під американською юрисдикцією.

7 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка повідомила йому, що спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв запропонував Білому дому економічну угоду вартістю $12 трильйонів доларів. Одне джерело сказало, що ця пропозиція включає активи «Лукойлу», що може ще більше ускладнити продаж.