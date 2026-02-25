У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова

Іспанські та німецькі правоохоронці затримали в Німеччині підозрюваного у вбивстві ексзаступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це повідомляє поліція Іспанії.

Імʼя затриманого не розкривають. Місцевий телеканал Antena 3 повідомляє, що він — громадянин України.

Для обшуку його житла суд видав європейський ордер на арешт і розслідування.

Убивство Андрія Портнова

Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня біля Американської школи в Мадриді. Він отримав щонайменше три вогнепальні поранення, постріл у голову став смертельним. Експолітик був за кермом «мерседеса», коли почалася стрілянина. 22 травня розслідування засекретили.

Розслідування взяли на себе так звана група V з розслідування вбивств, криміналістична бригада Нацполіції та інформаційна бригада. Джерела, близькі до справи, повідомили іспанській газеті ABC, що на момент убивства Портнов щойно відвіз своїх двох доньок до школи. Правоохоронці не виключають і політичних мотивів. Поліція вважає, що вбивство було справою рук професійних кілерів.