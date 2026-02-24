СБУ затримала перших підозрюваних у реєстрації Starlink для росіян. Їм загрожує довічне увʼязнення

На Одещині затримали чоловіка і жінку, яких підозрюють у незаконній реєстрації терміналів Starlink на себе, щоб ці системи могли використовувати військові РФ.
Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, двох жителів Ізмаїлу — 36-річного безробітного чоловіка та його 28-річну безробітну співмешканку — росіяни завербували через телеграм-канали з пошуку «легких заробітків».
Їм обіцяли виплатити по $30 за реєстрацію кожного термінала Starlink, які використовують російські військові.
Щоб активувати більше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми й інших. Зокрема, для «походу в ЦНАП», де верифікують Starlink, вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних.
Чоловіку і жінці оголосили підозру в державній зраді, за це їм загрожує довічне увʼязнення. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами роботи на ворога. Обоє фігурантів наразі під вартою.
У СБУ попереджають, що окупанти вдаються до маніпуляцій, щоб зареєструвати Starlink. Зокрема, вони розміщують оголошення в інтернеті, видають себе за українських військових, які нібито «придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати», тому звертаються «по допомогу» до громадян.
Служба безпеки України закликає громадян бути пильними та не піддаватися на подібні провокації.
- З початку лютого в Україні стартувала верифікація терміналів Starlink від компанії SpaceX. Усе через те, що їх використовували військові РФ для запуску дронів по Україні. Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов писав, що через блокування російських терміналів лягло все управління військами РФ, а на багатьох ділянках зупинені штурми.
- На тлі цього росіяни почали вербувати українців в інтернеті, аби ті реєстрували термінали на себе. СБУ попереджала, що за це передбачена кримінальна відповідальність.