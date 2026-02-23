У підозрюваної в скоєнні теракту у Львові була спільниця з Харківщини, її вже затримали

У підозрюваної в скоєнні теракту у Львові 22 лютого була спільниця з Харківщини. Її також затримали.

Про це повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький, передають РБК-Україна й Інтерфакс-Україна.

За словами Рудницького, теракт складався з двох частин. Основною фігуранткою слідство вважає жительку Рівненської області, яка приїхала до Львова та діяла за вказівками куратора.

Проте в неї була спільниця — дівчина з Харківщини, якій нещодавно виповнилося 18 років. Саме вона зателефонувала в поліцію і повідомила про нібито крадіжку в магазині, коли інша фігурантка заклала вибухівку.

Після прибуття на місце виклику першого екіпажу стався вибух. Ще один пролунав, коли туди ж приїхав інший екіпаж поліції. Тоді загинула співробітниця поліції.

Після теракту дівчину затримали в Харкові і доставили до Львова, де вона дала свідчення.

Теракт у Львові

22 лютого близько 00:30 поліція отримала повідомлення про проникнення до магазину у Львові. Після прибуття екіпажу патрульної поліції на місці події пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Під час теракту постраждали 25 людей і загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Підозрювану у скоєнні теракту знайшли вдень, нею виявилась 33-річна мешканка Рівненщини. За даними слідства, за вказівкою куратора з РФ жінка виготовила саморобні вибухівки та встановила їх у сміттєві баки.

23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту. Їй інкримінують вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також незаконне поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що виконавців теракту завербували через Telegram. За даними розвідки, росіяни збираються й надалі робити «такі фактично напади на українців».