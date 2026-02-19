Премʼєр Польщі Туск закликав поляків негайно виїжджати з Ірану на тлі загрози атаки США

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав громадян негайно залишити територію Ірану.

Його слова передає видання Rzeczpospolita.

«Прошу усіх, хто зараз ще перебуває в Ірані, негайно залишити цю країну і в жодному випадку туди не їхати. Я не хочу нікого тут лякати можливим розвитком подій, але ми всі розуміємо, про що я говорю», — наголосив Туск.

За його словами, можливість запеклого конфлікту цілком реальна, тож вже за кілька-кільканадцять годин «можливості евакуюватися вже не буде».

Напередодні Axios із посиланням на джерела писало, що найближчими тижнями президент США Дональд Трамп може віддати наказ про удари по Ірану.

А CBS News повідомляло, що американські високопосадовці з питань нацбезпеки заявили Трампу, що військові готові до можливих ударів по Ірану вже в суботу, 21 лютого. Але президент остаточного рішення ще не ухвалив.

Чому США хочуть атакувати Іран

Напруження між Іраном та США посилилося через відсутність успіхів у переговорах про ядерну угоду. Через це Штати стягують на Близький Схід додаткове озброєння, а медіа з посиланням на джерела пишуть, що США розглядають варіанти атакувати Іран, щоб посилити тиск.

1 лютого Трамп заявив, що Іран веде «серйозні переговори» зі США про свою ядерну програму, і натякнув на «задовільну» угоду, яка дозволить уникнути військових дій. За словами Трампа, за результатами переговорів він вирішить, як вчинити з Іраном.

В Ірані 15 лютого заявили, що готові розглянути компроміси для досягнення ядерної угоди зі США, якщо американці готові обговорити скасування санкцій.

Того ж дня джерела Reuters повідомили, що американські військові готуються до можливих тривалих, кількатижневих операцій проти Ірану, якщо президент США Дональд Трамп віддасть наказ про напад.