Трамп заявив, що Іран веде зі США «серйозні переговори» стосовно ядерної програми

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран веде переговори з Вашингтоном з приводу своєї ядерної програми, і натякнув на угоду, яка дозволить уникнути військових дій.

Про це він сказав в інтервʼю Fox News, передає The Guardian.

На думку Трампа, Іран повинен укласти «задовільну» угоду, яка призведе до того, що ця країна не матиме ядерної зброї.

«Я не знаю, чи вони це зроблять. Але вони ведуть з нами переговори. Серйозні переговори», — сказав він.

Трамп також заявив, що союзників США на Близькому Сході не повідомляють про плани можливих ударів з міркувань безпеки.

«Ми не можемо розповісти їм про план. Якби я розповів їм про план, це було б майже так само погано, як розповісти вам про план — насправді це могло б бути ще гіршим», — сказав він журналістам.

Водночас президент США відмовився уточнити, чи ухвалив рішення щодо подальших дій проти Ірану.

«Побачимо, чи зможемо ми щось зробити, інакше подивимося, що буде... У нас є великий флот, який прямує туди», — додав Трамп.

Що передувало

На тлі масових антиурядових протестів в Ірані у січні Дональд Трамп пригрозив втрутитися у ситуацію. Вже 27 січня США направили до берегів Ірану військово-морську ударну групу на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln.

Це посилило побоювання, що між США та Іраном може виникнути пряма конфронтація. Тегеран раніше попередив, що у разі нападу відповість ракетними ударами по базах, кораблях та союзниках США, зокрема по Ізраїлю.

Іран заявляє про готовність до ядерних переговорів, але без обговорення ракетних програм і оборонних можливостей.

29 січня джерела CNN повідомляли, що президент США знову розглядає можливість масштабних ударів по Ірану після того, як переговори про обмеження ядерної програми та виробництва балістичних ракет не дали результатів.