Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ 2023 року провалився, бо Зеленський не виділив потрібних ресурсів

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Британії Валерій Залужний заявив, що український контрнаступ 2023 року, план якого він розробив за підтримки партнерів з НАТО, провалився, оскільки президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних ресурсів.

Про це він розповів в інтервʼю Associated Press.

Медіа пише, що початковий задум передбачав концентрацію достатньої кількості сил в «єдиний кулак» для звільнення частково окупованої Запорізької області, де розташована стратегічно важлива атомна електростанція.

Наступним кроком мало бути просування військ на південь, до Азовського моря. Це мало б перерізати сухопутний коридор, який російська армія використовувала для поповнення запасів Криму. За словами Залужного, успіх вимагав значного, концентрованого нарощування сил і тактичної несподіванки.

Натомість, за словами ексголовкома, сили були розпорошені по широкій лінії фронту, і це послабило їхній ударний потенціал.

Двоє західних чиновників з питань оборони, які говорили на умовах анонімності, підтвердили AP, що перебіг операції справді відхилився від початкового плану.