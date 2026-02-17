За час війни Україні вдалось повернути 2 тисячі дітей, яких викрала Росія. Сьогодні дітей повернули завдяки Меланії Трамп

Від початку повномасштабної війни Україні вдалось повернути вже дві тисячі дітей в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

У Bring Kids Back повідомили, що сьогодні повернули ще пʼятьох дітей. Це вже третє повернення, яке організували завдяки участі першої леді США Меланії Трамп. Троє з них були вихованцями Херсонського обласного будинку дитини. Після окупації, попри спроби працівників будинку сховати дітей, росіяни депортували їх до Сімферополя.

Україна офіційно підтвердила, що Росія викрала майже 20 тисяч українських дітей. Самі росіяни заявляють, що вивезли 744 тисячі дітей.