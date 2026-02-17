Прокурор САП: Галущенко погодив утримання детектива НАБУ Магамедрасулова в камері «з неприємними сусідами»

З відома ексміністра юстиції Германа Галущенка співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова розмістили в камері «з неприємними сусідами».

Про це заявив на суді прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прокурор зачитав повідомлення в телефоні від заступника міністра юстиції Євгена Пікалова Галущенку, датоване 21 липня 25 року. На той момент Герман Галущенко був на посаді очільника Мінʼюсту лише шостий день.

Пікалов писав, що СБУ попросила його розмістити затриманого керівника підрозділу НАБУ в «безкоштовній камері з неприємними сусідами» в Лукʼянівському СІЗО. Трохи згодом Пікалов прислав Галущенку фото камери. Галущенко у відповідь надіслав «+». Пікалов досі працює в Мінʼюсті.

«Бабель» звернувся до СБУ за коментарем з цього приводу.