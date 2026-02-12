Скільки часу знадобиться на відновлення двох ТЕЦ у Києві після атаки РФ 12 лютого. Шмигаль назвав терміни

Міністр енергетики України Денис Шмигаль прогнозує, що на відновлення ТЕЦ у Києві, пошкоджених унаслідок російської атаки в ніч на 12 лютого, знадобиться близько двох діб.

Про це він сказав під час засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, передає «Суспільне».

За його словами, внаслідок російської атаки на Київ балістикою «сталися прильоти уламків по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6». Це призвело до пошкоджень газорозподільчого та газокомпресорного пристрою на одній з ТЕЦ. На другій — розбиті циркнасоси і циркводоводи — система підготовки води.

Шмигаль зазначив, що для відновлення роботи ТЕЦ-5 знадобиться близько доби, а для відновлення ТЕЦ-6 — приблизно дві доби.

Він додав, що плюсова температура у Києві дала змогу комунальникам не зливати систему опалення, аби потім не витрачати ще два тижні на ліквідацію поривів і підключення будинків.

Міністр також додав, що у зв’язку з відсутністю тепла енергетики та уряд намагаються вийти на відключення в Києві не більше трьох черг електроспоживання.