Скільки часу знадобиться на відновлення двох ТЕЦ у Києві після атаки РФ 12 лютого. Шмигаль назвав терміни

Міністр енергетики України Денис Шмигаль прогнозує, що на відновлення ТЕЦ у Києві, пошкоджених унаслідок російської атаки в ніч на 12 лютого, знадобиться близько двох діб.
Про це він сказав під час засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, передає «Суспільне».
За його словами, внаслідок російської атаки на Київ балістикою «сталися прильоти уламків по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6». Це призвело до пошкоджень газорозподільчого та газокомпресорного пристрою на одній з ТЕЦ. На другій — розбиті циркнасоси і циркводоводи — система підготовки води.
Шмигаль зазначив, що для відновлення роботи ТЕЦ-5 знадобиться близько доби, а для відновлення ТЕЦ-6 — приблизно дві доби.
Він додав, що плюсова температура у Києві дала змогу комунальникам не зливати систему опалення, аби потім не витрачати ще два тижні на ліквідацію поривів і підключення будинків.
Міністр також додав, що у зв’язку з відсутністю тепла енергетики та уряд намагаються вийти на відключення в Києві не більше трьох черг електроспоживання.
- Зранку мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що після масованого російського обстрілу майже 2 600 будинків на лівому і правому берегах залишилися без тепла.
- Крім того, досі без опалення лишаються понад 1 100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих атак — через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ подати тепло цим будинкам наразі неможливо.