Кличко: Відновлення Дарницької ТЕЦ у Києві займе щонайменше два місяці

На відновлення Дарницької ТЕЦ у Києві, яку Росія атакувала 3 лютого, знадобиться не менше ніж два місяці, якщо не буде нових ударів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, посилаючись на висновки фахівців.

За його словами, обстріл завдав обладнанню обʼєкта критичних пошкоджень.

ТЕЦ забезпечувала теплом понад 1 100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах — у них досі немає опалення. З повним списком будинків можна ознайомитися тут.

У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

Поки що місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без тепла.

Наразі є пʼять додаткових пунктів у Дарницькому районі, які підключили до мобільних котелень і де можна перебувати і вдень, і вночі. У Дніпровському таких пунктів чотири — окрім тих, які там працювали раніше.

Також 36 додаткових пунктів обігріву розгортає ДСНС на Дарниці та 27 пунктів — у Дніпровському районі.