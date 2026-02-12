Цієї ночі росіяни запустили по Україні майже 250 дронів і ракети. Що відомо про наслідки

У ніч проти 12 лютого росіяни запустили по Україні 244 повітряні цілі: 219 ударних дронів, 24 балістичні ракети « Іскандер-М»/С-300 і керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила збила 197 дронів, 15 балістичних ракет і одну керовану авіаційну. У 13 місцях влучили девʼять ракет і 19 дронів. Ще в 14 місцях впали уламки.

Удар по ТЕС

ДТЕК повідомляє, що вночі окупанти атакували теплоелектростанцію — обладнання сильно пошкоджене. Це вже одинадцята масована атака на ТЕС компанії з жовтня 2025 року. З початку повномасштабного вторгенння росіяни атакували ТЕС ДТЕК понад 220 разів.

Київ

Столицю окупанти атакували дронами та балістичними ракетами. У Дарницькому і Дніпровському районах пошкоджені житлові будинки, у Голосіївському і Деснянському — нежитлова забудова. Наразі відомо про двох постраждалих.

Без тепла залишились 2 600 будинків в Деснянську, Дніпровському і Соломʼянському районах. Ще 1 100 багатоповерхівок у Дніпровському і Дарницькому районах без опалення після минулих обстрілів, тобто загалом у Києві 3 700 будинків без опалення. Без світла залишаються 107 тисяч родин.

Дніпро

У Дніпрі пошкоджені приватні будинки. Поранені четверо людей. Хлопчика, якому немає й місяця, госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також постраждала чотирирічна дівчинка.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Одеса

В Одесі росіяни пошкодили бізнес-центр, ринок та обʼєкт критичної інфраструктури. Також пошкоджено девʼятиповерхівку і супермаркет. Постраждав один чоловік — він лікуватиметься амбулаторно.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Харківщина

У Барвінковому на Харківщині кількість постраждалих зросла до 13. Учора ввечері окупанти атакували дронами місцевий магазин.