Обмін полоненими, верифікація Starlink та замах на генерала Алєксєєва. Головне за тиждень

Цього тижня 157 українців повернулися на Батьківщину з російського полону, росіянам на фронті відключили Starlink, в Москві скоїли замах на заступника голови ГРУ Алєксєєва, а в Україні завершився відбір на цьогорічне Євробачення.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Верифікація Starlink

З понеділка 2 лютого в Україні стартувала верифікація терміналів Starlink. Рішення впроваджують разом зі SpaceX. Працюватимуть лише перевірені та зареєстровані пристрої — інші відключать. Наразі «білі списки» оновлюють раз на добу.

Рішення ухвалили через те, що росіяни використовують Starlink для керування дронами. Такі БпЛА складно збити, бо вони низько летять, стійкі до РЕБ та керуються у режимі реального часу.

Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов писав, що через блокування російських терміналів лягло все управління військами РФ, а на багатьох ділянках зупинені штурми. Перебої в роботі Starlink підтвердила і низка російських військкорів, писала «Медуза». У своїх постах вони наголошували, що альтернативи супутниковому інтернету від Starlink у лавах російської армії «просто не існує» і «багато чого, зокрема й бойове управління, було повʼязане з ним».