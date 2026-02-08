У Росії назвали підозрюваних у замаху на генерала ГРУ Алєксєєва і заявили про «український слід»

У Росії назвали імена підозрюваних у замаху на першого заступника голови Головного розвідувального управління (ГРУ) Володимира Алєксєєва.

Про це, як кажуть пропагандисти, заявили у ФСБ та Слідчому комітеті РФ.

За версією ФСБ, ймовірний стрілець — Любомир Корба. Там стверджують, що він прибув до Москви наприкінці грудня 2025 року й нібито діяв за завданням українських спецслужб. У Слідчому комітеті РФ уточнили, що Корба родом із Тернопільської області, але має російське громадянство.

Російські слідчі заявляють, що після стрілянини Корба виїхав з Росії, а згодом його затримали в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

У Москві також затримали ймовірного спільника Корби — Віктора Васіна. Ще одна можлива співучасниця Зінаїда Серебрицька, за версією російських силовиків, в Україну.

Усім затриманим загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив у коментарі агентству Reuters, що Україна не має ніякого стосунку до вбивства Алєксєєва.

«Ми не знаємо, що сталося із цим конкретним генералом — можливо, це була внутрішня російська розбірка», — сказав він.

Замах на генерала російського ГРУ Володимира Алєксєєва — що відомо

6 лютого в Москві невідомий скоїв замах на Володимира Алєксєєва.

Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на Слідчий комітет РФ.

У російського генерал-лейтенанта вистрілили кілька разів у багатоповерхівці, нападник втік. Сам Алєксєєв у лікарні.

Як пише Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР), Алєксєєв — уродженець України, посаду першого заступника голови ГРУ обіймає з 2011 року. Він відповідає за розвідку та підготовку даних для ударів по Україні, зокрема по цивільних обʼєктах, а також за створення так званої Херсонської народної республіки.

У минулому він керував розвідкою російських військ у Сирії — дії цієї групи призвели до масової загибелі мирного населення. У 2017 році був нагороджений званням «Герой Росії». Також його вважають причетним до втручання в президентські вибори США 2016 року, зокрема до кібератак і кампаній з дискредитації виборчої системи, через що перебуває під санкціями США.