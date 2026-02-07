Орбан назвав Україну ворогом Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає Україну ворогом своєї країни.

Про це він сказав, коментуючи вимоги Києва до Євросоюзу відмовитися від дешевих російських енергоносіїв, повідомляє угорське видання Index.

За словами Орбана, такі кроки загрожують програмі зниження комунальних витрат для угорців.

«Хто таке говорить, той є ворогом Угорщини. Тобто Україна — наш ворог», — заявив він.

Орбан додав, що без цієї програми витрати угорських родин на комунальні послуги зросли б на 800 тисяч — мільйон форинтів на рік (майже €2 600).

Також прем’єр повідомив, що за два тижні поїде у Вашингтон на установче засідання «Ради миру» президента США Дональда Трампа. Він наголосив, що для Угорщини питанням національної безпеки є контроль над ключовими секторами економіки, зокрема енергетикою та фінансами.

Окремо Орбан заявив, що Угорщина «не братиме участі у війні проти Росії» та не надсилатиме військових в Україну. За його словами, така політика збережеться лише доти, доки при владі залишається його партія «Фідес».

«Рада миру» Дональда Трампа: що відомо

30 вересня 2025 року у Вашингтоні представили новий мирний план з 20 пунктів, який передбачає завершення війни у секторі Гази. Він передбачає, зокрема, створення «Ради миру» на чолі з президентом США та колишнім премʼєр-міністром Британії Тоні Блером, амністію для ХАМАС і статус «дерадикалізованої зони, що не становитиме загрози для своїх сусідів» для Гази.

19 січня повідомлялося, що Трамп запросив Путіна до «Ради миру». У Кремлі заявили, що вивчають отриману пропозицію. Того ж дня Трамп запросив і Лукашенка. Президент України Володимир Зеленський також отримав запрошення від Дональда Трампа долучитися до «Ради миру», про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Водночас Норвегія та Франція відмовилися від приєднання до «Ради миру». У МЗС Норвегії заявили, що більшість європейських держав не можуть бути частиною структури, яка «ставить під сумнів роль НАТО та чинне міжнародне право».

Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що у США є пропозиція розширити мандат «Ради миру» на Україну та Венесуелу. Одне джерело сказало, що адміністрація Трампа розглядає «Раду миру» як своєрідну заміну ООН, щоб вирішувати конфлікти у світі.

17 січня президент Аргентини Хавʼєр Мілей опублікував лист Трампа з запрошенням долучитися до Ради. У ньому Трамп пише, що Рада має продемонструвати новий підхід, щоб вирішити «глобальний конфлікт».

У середу, 21 січня, BBC писало про те, що до «Ради миру» погодилися приєднатися ще сім країн, зокрема Саудівська Аравія, Туреччина та Єгипет. Загалом участь у новій структурі вже підтвердили понад десять держав.

Водночас Канада та Велика Британія, які також отримали запрошення, поки що публічно не відповіли. Раніше до «Ради миру» вже приєдналися ОАЕ, Бахрейн, Албанія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Угорщина, Казахстан, Марокко, Ізраїль та Вʼєтнам.

22 січня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі 20 держав підписали статут «Ради миру» під керівництвом Трампа. Вона стала новою міжнародною організацією.