Axios: Країни Близького Сходу переконали США не скасовувати переговорів з Іраном в Омані 6 лютого

Переговори між США та Іраном зрештою відбудуться у пʼятницю, 6 лютого, в Омані.

Про це повідомив голова МЗС Ірану Аббас Арагчі увечері 4 лютого.

За його словами, на зустрічі сторони обговорюватимуть ядерну програму Ірану.

Перед цим Axios із посиланням на двох американських чиновників писало, що США відмовилися на прохання Ірану перенести переговори з Туреччини в Оман і змінити формат.

Іран хотів зосередитися на обговоренні лише ядерної програми, а не на інших пріоритетних для США темах, таких як виробництво Іраном балістичних ракет і порушення прав людини під час жорстокого придушення протестів у країні.

Але зрештою, як пише Axios, лідери девʼяти країн Близького Сходу переконали Адміністрацію президента США не скасовувати переговорів в Омані і «вислухати, що скажуть іранці».

Американські посадовці кажуть, що погодилися «з поваги» до своїх союзників на Близькому Сході, але досі «дуже скептично налаштовані».

Що передувало

На тлі масових антиурядових протестів в Ірані в січні Дональд Трамп пригрозив втрутитися у ситуацію. Вже 27 січня США направили до берегів Ірану військово-морську ударну групу на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln.

Це посилило побоювання, що між США та Іраном може виникнути пряма конфронтація. Тегеран раніше попередив, що в разі нападу відповість ракетними ударами по базах, кораблях і союзниках США, зокрема по Ізраїлю.

Іран заявляє про готовність до ядерних переговорів, але без обговорення ракетних програм і оборонних можливостей.

Джерела CNN 29 січня повідомляли, що після того як переговори про обмеження ядерної програми та виробництва балістичних ракет не дали результатів, президент США знову розглядає можливість масштабних ударів по Ірану.

Вже 1 лютого Трамп заявив, що Іран веде «серйозні переговори» зі США про свою ядерну програму, і натякнув на «задовільну» угоду, яка дозволить уникнути військових дій. За словами Трампа, за результатами переговорів він вирішить, як вчинити з Іраном.