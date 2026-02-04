Axios: Переговорів між США та Іраном 6 лютого не буде. Сторони не змогли домовитися про місце та формат зустрічі

Влада США не погодилася на вимоги Ірану змінити місце і формат переговорів.

Про це пише Axios із посиланням на двох американських чиновників.

Раніше сторони домовилися провести переговори в Туреччині в пʼятницю, 6 лютого, за участі інших країн Близького Сходу як спостерігачів.

Але представники Ірану попросили перенести зустріч до Оману та зробити її двосторонньою, щоб зосередитися на обговоренні лише ядерної програми, а не на інших пріоритетних для США темах, таких як виробництво Іраном балістичних ракет і порушення прав людини під час жорстокого придушення протестів у країні.

За словами джерел Axios, США погодилися розглянули прохання, але зрештою його відхилили.

«Ми сказали їм: або так, або ніяк, а вони відповіли: “Добре, тоді ніяк”», — сказав американський чиновник.

Він додав, що США готові зустрітися цього або наступного тижня, якщо Іран повернеться до початкових домовленостей. Водночас чиновники наголошують, що хочуть швидко укласти реальну угоду, інакше почнуть розглядати інші сценарії, натякаючи на неодноразові погрози Трампа застосувати військову силу проти Ірану.

Видання зазначило, що такий розвиток подій може заблокувати дипломатичний шлях і переконати президента США вдатися до військових дій.

Що передувало

На тлі масових антиурядових протестів в Ірані в січні Дональд Трамп пригрозив втрутитися у ситуацію. Вже 27 січня США направили до берегів Ірану військово-морську ударну групу на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln.

Це посилило побоювання, що між США та Іраном може виникнути пряма конфронтація. Тегеран раніше попередив, що в разі нападу відповість ракетними ударами по базах, кораблях і союзниках США, зокрема по Ізраїлю.

Іран заявляє про готовність до ядерних переговорів, але без обговорення ракетних програм і оборонних можливостей.

Джерела CNN 29 січня повідомляли, що після того, як переговори про обмеження ядерної програми та виробництва балістичних ракет не дали результатів, президент США знову розглядає можливість масштабних ударів по Ірану.

Вже 1 лютого Трамп заявив, що Іран веде «серйозні переговори» зі США про свою ядерну програму, і натякнув на «задовільну» угоду, яка дозволить уникнути військових дій. За словами Трампа, за результатами переговорів він вирішить, як вчинити з Іраном.