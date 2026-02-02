Угорщина пішла в суд через заборону на імпорт російського газу

Угорщина оскаржує в суді рішення, яке забороняє країнам-членам ЄС імпортувати російський газ.
Про це повідомив міністр закордонних справ цієї країни Петер Сіярто.
Позов подали до Суду Європейського Союзу. Сіярто каже, що позов ґрунтується на трьох аргументах:
- Брюссель не мав права ухвалювати таке рішення, адже заборонити імпорт енергоносіїв можна лише в межах санкцій, а для цього потрібне одностайне рішення.
- Європейський Союз не має повноважень ухвалювати такі рішення, оскільки Договір про функціонування ЄС чітко передбачає: кожна держава самостійно вирішує, які енергоносії купувати і в кого.
- В Євросоюзі існує правило, відоме як принцип енергетичної солідарності. Воно фактично означає, що енергопостачання країн ЄС має бути гарантованим.
За словами міністра, для Угорщини «існують лише дорожчі та менш надійні рішення», а без російської нафти та природного газу не можна гарантувати ані безпеку енергопостачання країни, ані зниження комунальних тарифів.
На думку Сіярто, судовий процес може тривати до двох років.
- У травні 2022 року ЄС висунув пропозицію REPowerEU — позбутися залежності від російського газу до 2030 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Вже в грудні 2025-го ЄС заявив, що узгодив план відмови від імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу до 2027 року. А 26 січня Рада Євросоюзу офіційно ухвалила таке рішення. Документ також передбачає контроль за постачаннями й пошук альтернативних джерел енергії.