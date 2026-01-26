Рада ЄС остаточно заборонила імпорт російського трубопровідного газу та СПГ

Рада ЄС 26 січня офіційно ухвалила рішення про поетапну відмову від імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природнього газу. Документ також передбачає контроль за постачаннями й пошук альтернативних джерел енергії.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Заборона почне діяти через шість тижнів після того, як регламент набуде чинності. Нинішні контракти матимуть перехідний період. У ЄС кажуть, що такий поетапний підхід обмежить вплив на ціни та ринки.

Повна заборона на імпорт СПГ запрацює з початку 2027 року, а для трубопровідного газу — з осені 2027 року.

Перш ніж дозволити імпорт газу до Союзу, країни ЄС перевірятимуть країну, де було видобуто газ .

Країни ЄС до 1 березня мають підготувати плани заміни російського газу та повідомити про чинні контракти. Такі ж плани мають подати і країни, які досі імпортують нафту з РФ.

За порушення правил загрожують великі штрафи: від €2,5 млн для фізичних осіб і від €40 млн для компаній, або до 3,5% річного обороту чи 300% суми угоди.