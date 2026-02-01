В Італії розпочалися протести, понад 100 поліцейських постраждали

В Італії під час протестів у Турині понад 100 правоохоронців отримали поранення. Сутички почалися після закриття лівого культурного центру Askatasuna, який десятиліттями був місцем зустрічей і заходів для активістів.

Про це пише італійське медіа ANSA.

За даними влади, 10 людей затримали під час заворушень у суботу, проти двох уже видано ордери на арешт. Кількість постраждалих протестувальників невідома.

Близько 15 тисяч людей вийшли на марш центром міста. Багато демонстрантів несли палестинські прапори. Спочатку акція була мирною, але потім від основної колони відійшла група приблизно з 1 500 людей. Вони кидали каміння, запалювали «коктейлі Молотова», підпалювали сміттєві баки та навіть поліцейський фургон.

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати натовп. Один демонстрант отримав травму голови, поліцейського 29 років побили молотком. Його стан тяжкий.

Центри на кшталт Askatasuna — це автономні соціальні центри, де проводять концерти, лекції, культурні та політичні заходи. Це групи активістів, які борються за рівність і права людей, часто це анархісти та антикапіталісти.

Уряд Італії засудив заворушення як «атаку на державу». Прем’єр Джорджія Мелоні назвала дії протестувальників спробою вбивства. Ліві активісти звинувачують владу в тиску на центри та критикують нерівне ставлення до правих рухів, які захоплюють будівлі безкарно.