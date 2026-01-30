ВАКС призначив заставу для експосадовців ДПСУ — 10 млн для Дейнека та 2 млн для Марущака

Вищий антикорупційний суд призначив застави 10 мільйонів і 2 мільйони гривень для колишніх керівників ДПСУ, яких підозрюють в отриманні хабарів. Імен не називають, але, ймовірно, йдеться про Сергія Дейнека та Олександра Марущака.

Про це пише НАБУ.

Суд встановив заставу у 10 мільйонів гривень для колишнього голови Держприкордонслужби Дейнека й у 2 мільйони — для колишнього начальника відділу пункту пропуску Марущака. Також підозрюваних зобовʼязали не виїжджати за кордон без дозволу.

Крім того, їм потрібно повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утримуватись від спілкування з іншими фігурантами справи та залишити паспорти на зберіганні в державних органах до 30 березня 2026 року.

Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах 22 січня повідомили, що у Сергія Дейнека пройшли обшуки. Також серед підозрюваних був начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби (імовірно, Олександр Марущак) та ще один службовий працівник.

У 2023 році група підозрюваних організувала незаконне переправлення цигарок через український кордон до ЄС. Топпосадовці отримали хабарі за безперешкодний проїзд 68 автомобілів. Лише з липня по листопад 2023 року вони отримали щонайменше €204 тисячі — по €3 000 за кожний транспортний засіб.

Щоб приховати схему, зловмисники використовували машини на чеській та австрійській реєстрації з підробленими номерними знаками, схожими на дипломатичні. Пасажирами були родичі українських дипломатів у Європі, що дозволяло уникати перевірок на кордоні. Детективи встановили, що топпосадовці раніше служили разом з дипломатами, родичі яких пізніше брали участь у схемі.

Злочин кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує від 8 до 12 до років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

На початку січня Сергія Дейнека призначили радником міністра внутрішніх справ. Дейнеко був керівником ДПСУ з 2019 року. Тепер замість нього на цій посаді тимчасово буде Валерій Вавринюк.