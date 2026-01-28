Угорщина висунула звинувачення меру Будапешту за організацію маршу за права ЛГБТ-спільноти попри заборону уряду

Угорська прокуратура висунула офіційні звинувачення прогресивному меру Будапешту Гергею Корачоню через організацію червневого маршу за права ЛГБТ.

Про це пише The Guardian.

Перед прайдом у червні минулого року уряд Віктора Орбана заборонив захід, посилаючись на закон про захист дітей, проте мер Корачонь надав маршу статус міського заходу, щоб обійти офіційне вето поліції. У результаті на вулиці столиці вийшла рекордна кількість учасників — близько 200 тисяч людей.

Прокурори заявили, що Корачонь «організував і очолив публічне зібрання всупереч забороні поліції», та запропонували суду призначити штраф без повноцінного відкритого процесу. Суму стягнення поки не розголошують.

Корачонь — опозиційний політик, який повісив на будівлі міської адміністрації прапори ЛГБТК+ та України та пообіцяв продовжувати «стояти за свободу перед лицем егоїстичної, дрібʼязкової та підлої влади».

Напередодні маршу уряд Угорщини попереджав, що організатори ризикують отримати рік ув’язнення, а відвідувачів можуть ідентифікувати за допомогою систем розпізнавання облич і оштрафувати до €500. Проте поліція у липні заявила, що не вживатиме заходів щодо близько 200 тисяч учасників.

Європейські політичні кола вважають цю справу тестом для демократії в ЄС. Опозиціонери стверджують, що уряд Орбана навмисне використовує ЛГБТ-спільноту для мобілізації консервативних виборців напередодні парламентських виборів.

Політика Угорщини щодо ЛГБТ-спільноти

Влада Угорщини систематично ухвалює закони, які обмежують права представників ЛГБТ. У 2012 році в Угорщині заборонили одностатеві шлюби, а потім затвердили спрямованість шкільної освіти на національну ідентичність та християнську культуру. У 2020 році в Угорщині став чинним закон, який де-факто унеможливив зміну статі в юридичному просторі.

15 червня 2021 року парламент країни ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон забороняє для дітей і молоді книжки, фільми та інші носії інформації, які показують будь-які інші види сексуальності, окрім гетеросексуальності. Також заборонені всі види реклами з гомосексуальними або трансгендерними людьми. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати цей закон, і назвала його «ганьбою».

7 серпня 2021 року уряд Угорщини обмежив продаж дитячих книг, в яких розповідається про ЛГБТ. Від місця продажу до шкіл і церков має бути щонайменше 200 метрів.