Лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко заочно засудили в Росії

Генеральна прокуратура Росії заявила про заочний арешт колишньої лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.
Про це стало відомо з російських медіа.
Тимошенко фігурує у справі про так звані військові фейки. За версією російського слідства, вона опублікувала в одній із соціальних мереж «свідомо неправдиві відомості» про причетність російських військових до вбивств мирних жителів у Бучі та Ірпені.
У прокуратурі РФ заявляють, що ці дії були скоєні з мотивів політичної та ідеологічної ненависті. У липні 2024 року російська влада вже оголосила Юлію Тимошенко в міжнародний розшук.
Також у РФ заявляють, що їхні військовослужбовці нібито не застосовують заборонені методи ведення бойових дій і не вчиняють злочинів проти цивільного населення. Фото- й відеоматеріали про вбивства мирних мешканців, які поширюють українські медіа, у відомстві назвали «провокаціями».
- Наступаючи на Київ на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, російські війська намагалися контролювати Бучу, Ірпінь і Гостомель, щоб оточити та взяти в облогу Київ із заходу. ЗСУ відновили контроль над Бучею 31 березня 2022 року.
- Загалом під час окупації російські загарбники скоїли в Бучанському районі Київської області понад 9 тисяч воєнних злочинів і убили понад 1 700 цивільних.