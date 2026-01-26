Угорщина та Словаччина пообіцяли подати до суду на ЄС через заборону імпорту російського газу

Угорщина та Словаччина подадуть до суду на Європейський Союз через його план заборонити весь імпорт російського газу, щойно закон офіційно набуде чинності.

Про це 26 січня оголосили міністри закордонних справ країн.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто написав у себе в Х, що країна використає «всі законні засоби» для скасування заборони. За його словами, рішення Євросоюзу «базується на юридичній хитрості».

«Це повністю суперечить власним правилам ЄС. Договори чітко визначають: рішення щодо енергетичного балансу належать до національної компетенції. Заборона Угорщині купувати нафту та газ з Росії суперечить нашим національним інтересам і значно збільшить витрати на енергоносії для угорських сімей», — додав Сіярто.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Блара також повідомив, що його країна оскаржить у суді рішення Євросоюзу щодо повної зупинки імпорту російського газу.

«Ми не можемо прийняти рішення, які не відображають реальних можливостей та конкретних обставин окремих країн і не забезпечують справедливий, реалістичний та соціально стійкий перехід для всіх держав-членів», — написав словацький міністр у Х.