Зеленський нагородив екснардепа Олега Ляшка орденом «За заслуги»

Президент України Володимир Зеленський нагородив українських операторів безпілотників. Зокрема, нагороду отримав колишній народний депутат Олег Ляшко.
Про це йдеться в указі президента.
Ляшко, який зараз є командиром батальйону безпілотних систем у 63 окремій механізованій бригаді, отримав орден «За заслуги» III ступеня.
Також Зеленський присвоїв звання Героя України Олегу «Хасану» Гуйту — командиру 427 окремої бригади безпілотних систем «Рарог» та Юрію Федоренку — командиру бригади «Ахіллес».
Нагородну зброю від президента України отримав Павло «Лазар» Єлізаров — новопризначений заступник командувача Повітряних сил ЗСУ.
Інші українські воїни отримали від президента ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІI та ІII ступенів і відзнаки «Іменна вогнепальна зброя».
- Олег Ляшко був народним депутатом IV, V, VI, VII та VIII скликань, очолював Радикальну партію Олега Ляшка. У жовтні 2022 року він склав присягу в ЗСУ.