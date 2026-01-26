Зеленський нагородив екснардепа Олега Ляшка орденом «За заслуги»

Президент України Володимир Зеленський нагородив українських операторів безпілотників. Зокрема, нагороду отримав колишній народний депутат Олег Ляшко.

Про це йдеться в указі президента.

Ляшко, який зараз є командиром батальйону безпілотних систем у 63 окремій механізованій бригаді, отримав орден «За заслуги» III ступеня.

Олег Ляшко

Також Зеленський присвоїв звання Героя України Олегу «Хасану» Гуйту — командиру 427 окремої бригади безпілотних систем «Рарог» та Юрію Федоренку — командиру бригади «Ахіллес».

Юрій Федоренко

Нагородну зброю від президента України отримав Павло «Лазар» Єлізаров — новопризначений заступник командувача Повітряних сил ЗСУ.

Інші українські воїни отримали від президента ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІI та ІII ступенів і відзнаки «Іменна вогнепальна зброя».

Павло Єлізаров