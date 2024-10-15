Екснардеп Ляшко став командиром батальйону безпілотних систем 63 ОМБр

Колишній нардеп Олег Ляшко, який з осені 2022 року служить у ЗСУ, став командиром батальйону безпілотних систем 63 ОМБр.

Про це повідомив 11 армійський корпус ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що таке рішення ухвалили на підставі клопотання та плану переміщення командира 63 ОМБр.

«Щодо безпілотних систем, він одразу почав глибоко вникати в їхню суть та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість», — кажуть у корпусі.

Призначення саме Ляшка на цю посаду пояснили тим, що під час його перебування на посадах, повʼязаних із БпЛА, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та військ РФ.

У корпусі також наголосили, що у вересні батальйон безпілотних систем 63 ОМБр увійшов до десятки найкращих підрозділів за ефективністю серед підрозділів та зʼєднань ЗСУ щодо ураження військ, техніки та інших засобів росіян з використанням дронів.