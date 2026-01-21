Зеленський: У Києві без тепла залишаються близько 4 тисяч будинків, майже 60% міста — без світла

Станом на ранок 21 січня у Києві опалення не мають 4 тисячі будинків, більш ніж половина міста залишається без електрики.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками спеціального енергетичного селектора.

Він наголосив, що зараз потрібні додаткові заходи та залучення ресурсів для відновлення енергетики. Водночас, за звітами міської влади Києва, залучених сил достатньо, але потрібен час.

Крім столиці, як каже Зеленський, найскладніша ситуація наразі на Київщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині.

Президент обговорив з урядовцями та «Укренерго», що саме необхідно для прискорення ремонтів мереж та підстанцій.

Зеленський також заявив, що усі працівники енергетичних компаній і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків ударів РФ та надзвичайної ситуації, матимуть бронювання від військової служби.

«Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів — міста мають ресурс для залучення людей на роботу», — наголосив президент.

Надзвичайна ситуація в енергетиці України

У звʼязку з масованими атаками РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.

16 січня Кабмін ухвалив зміни, які дозволяють регіонам вводити гнучкі правила комендантської години на період дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Бізнесу, який виконує функції пунктів незламності, дозволили працювати і вночі. Йдеться про ТРЦ, заклади, магазини, аптеки й заправки, де є автономне живлення, опалення, стабільний зв’язок та безкоштовний гарячий чай. До них громадяни можуть приходити і приїжджати на своїх автівках у будь-який час без перепусток.

Зокрема, такі правила вже почали діяти в Києві — там через російські обстріли та холодну погоду найскладніша ситуація зі світлом і опаленням. Також із 17 січня в столиці дозволили працювати таксі в комендантську годину, а канікули в школах продовжили до 1 лютого.

21 січня премʼєрка Юлія Свириденко заявила, що Кабмін виділяє 2,56 млрд грн з резервного фонду бюджету на закупівлю генераторів великої потужності.

Обладнання отримають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Харківська та Чернігівська області. Генератори можна буде переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба.