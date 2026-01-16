У Києві продовжили шкільні канікули та обмежили зовнішнє освітлення

У Києві через складну ситуацію в енергосистемі продовжили зимові канікули в школах до 1 лютого.

Таке рішення ухвалили на Раді оборони, повідомив мер Віталій Кличко.

За його словами, ці канікули продовжать за рахунок весняних і тижня літніх канікул. Втім, навчальний рік у школах завершиться не пізніше за 1 липня.

Крім того, із 16 січня в Києві обмежать зовнішнє освітлення, повідомили в КМДА. Інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20% потужності, а там, де це неможливо, працюватиме половина ліхтарів. Також у місті не вмикатимуть підсвітку будівель, реклами та вивісок.

Відсьогодні в столиці почали працювати 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах з найскладнішою ситуацією, заявила премʼєрка Юлія Свириденко. Також додатково встановили електрогенератори і розгорнули Пункти незламності — їх у Києві вже 1 300.

Станом на 16 січня, за словами мера Кличка, близько 100 багатоповерхівок у Києві залишаються без опалення після атак Росії з 9 січня. Також досі діють екстрені відключення світла.

У звʼязку з масованими атаками РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.

16 січня Кабмін ухвалив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період дії надзвичайної ситуації в енергетиці. Спершу зміни планують запровадити в Києві.

Бізнесу, який виконує функції Пунктів незламності, можна буде працювати і вночі. Це ТРЦ, заклади, магазини, аптеки і заправки, де є автономне живлення, опалення, стабільний зв’язок і безкоштовний гарячий чай.

Туди громадяни можуть приходити і приїжджати на своїх автівках у будь-який час без перепусток.