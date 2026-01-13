Співак KHAYAT став десятим фіналістом Нацвідбору на «Євробачення-2026»

За результатами глядацького голосування в «Дії» співак KHAYAT став десятим фіналістом Національного відбору на «Євробачення-2026». Це вже четверта його спроба потрапити на пісенний конкурс.
Про це повідомляє «Суспільне Культура».
Глядацьке голосування в застосунку «Дія» тривало з 8 по 13 січня. У ньому взяли участь 283 160 людей. За KHAYAT віддали голос 91 758 людей — це 32,41 %.
Тепер співак разом з девʼятьма учасниками, обраними за результатами прослуховувань, виступить у фіналі Нацвідбору 7 лютого. Його нова пісня має назву «Герци».
KHAYAT вже тричі брав участь у Національному відборі на «Євробачення» — у 2019, 2020 і 2025 роках. Зокрема, у 2020-му він здобув друге місце у фіналі, поступившись гурту Go-A.
Цьогоріч співак позмагається за шанс представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі з такими артистами:
- Jerry Heil;
- Laud;
- Lelékа;
- Molodi;
- Monokate;
- Mr. Vel;
- The Elliens;
- Valeriya Force;
- «ЩукаРиба».
Що відомо про «Євробачення-2026»
Ювілейний, 70-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у столиці Австрії Відні у 2026 році.
Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а другий — 14 травня. Гранд-фінал пройде 16 травня 2026 року на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.
Відень уже втретє прийматиме наймасштабніший музичний конкурс. Уперше це сталося в 1967 році, після перемоги Удо Юргенса з піснею “Merci Chérie” у 1966 році. Вдруге — у 2015 році, коли завдяки перемозі Кончіти Вурст місто мало честь провести 60-й конкурс. Тепер, завдяки перемозі JJ з піснею “Wasted Love” конкурс знову повертається до столиці Австрії.