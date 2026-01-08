У «Дії» почалось голосування за фіналіста Нацвідбору-2026. Хто в переліку

У «Дії» стартувало голосування за десятого фіналіста Національного відбору на «Євробачення-2026».
Про це повідомляє «Суспільне».
Щоб віддати свій голос, зайдіть у розділ «Сервіси», натисніть «Опитування» та оберіть відповідне голосування. Серед кандидатів:
- KHAYAT;
- Karyotype;
- MON FIA;
- ANSTAY;
- Марта Адамчук;
- OKS.
Голосування триватиме з 10:00 8 січня по 10:00 13 січня.
Шортліст Нацвідбору оголосили 3 грудня. До переліку увійшли Jerry Heil, Laud, Leléka, Molodi, Monokate, Mr.Vel, The Elliens, Valeriya Force та ЩукаРиба.
Що відомо про «Євробачення-2026»
Ювілейний, 70-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у столиці Австрії Відні у 2026 році.
Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а другий — 14 травня. Гранд-фінал пройде 16 травня 2026 року на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.
Відень уже втретє прийматиме наймасштабніший музичний конкурс. Уперше це сталося в 1967 році, після перемоги Удо Юргенса з піснею “Merci Chérie” у 1966 році. Вдруге — у 2015 році, коли завдяки перемозі Кончіти Вурст місто мало честь провести 60-й конкурс. Тепер, завдяки перемозі JJ з піснею “Wasted Love” конкурс знову повертається до столиці Австрії.
- «Євробачення-2025» пройшло у швейцарському місті Базель. Україна, від якої на конкурс поїхав гурт Ziferblat, посіла 9 місце з результатом 218 балів.
- Після оголошення результатів «Євробачення-2025» премʼєр Іспанії Педро Санчес закликав відсторонити Ізраїль від подальшої участі в «Євробаченні» «подібно до того, як це зробили з РФ». Тоді у гранд-фіналі Ізраїль набрав найбільше балів від глядачів (297) і посів друге місце в конкурсі.