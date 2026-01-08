У «Дії» почалось голосування за фіналіста Нацвідбору-2026. Хто в переліку

У «Дії» стартувало голосування за десятого фіналіста Національного відбору на «Євробачення-2026».

Про це повідомляє «Суспільне».

Щоб віддати свій голос, зайдіть у розділ «Сервіси», натисніть «Опитування» та оберіть відповідне голосування. Серед кандидатів:

KHAYAT;

Karyotype;

MON FIA;

ANSTAY;

Марта Адамчук;

OKS.

Голосування триватиме з 10:00 8 січня по 10:00 13 січня.

Шортліст Нацвідбору оголосили 3 грудня. До переліку увійшли Jerry Heil, Laud, Leléka, Molodi, Monokate, Mr.Vel, The Elliens, Valeriya Force та ЩукаРиба.

Що відомо про «Євробачення-2026»

Ювілейний, 70-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у столиці Австрії Відні у 2026 році.

Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а другий — 14 травня. Гранд-фінал пройде 16 травня 2026 року на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Відень уже втретє прийматиме наймасштабніший музичний конкурс. Уперше це сталося в 1967 році, після перемоги Удо Юргенса з піснею “Merci Chérie” у 1966 році. Вдруге — у 2015 році, коли завдяки перемозі Кончіти Вурст місто мало честь провести 60-й конкурс. Тепер, завдяки перемозі JJ з піснею “Wasted Love” конкурс знову повертається до столиці Австрії.