Участь Ізраїлю та вплив війни на голосування: Бельгія й Іспанія хочуть змін у «Євробаченні»

Премʼєр Іспанії Педро Санчес закликав відсторонити Ізраїль від подальшої участі в «Євробаченні» «подібно до того, як це зробили щодо РФ». Разом з тим іспанський мовник RTVE заявив, що звернеться до Європейської мовної спілки (ЄМС) з проханням розпочати дискусію щодо телеголосування, щоб оцінити, чи є така форма голосування найбільш доцільною і чи «впливають на нього воєнні конфлікти».
Іспанський мовник каже, що кілька країн також звернуться до ЄМС з аналогічним проханням. RTVE вважає, що на телеголосування «впливають нинішні збройні конфлікти», через що церемонія може втратити свою культурну сутність.
Там хочуть дізнатися, як саме голосували глядачі в Іспанії — скільки голосів отримала кожна країна. Зараз можна отримати тільки загальну кількість голосів і типи голосування (дзвінки, SMS, онлайн) після окремого запиту до Європейської мовної спілки.
Під час першого півфіналу з Іспанії проголосували 774 рази телефоном, 2 377 разів через SMS і 11 310 разів онлайн. У фіналі цифри значно виросли — було 7 283 дзвінки, 23 840 SMS і 111 565 онлайн-голосів. У результаті найбільше балів від Іспанії отримав Ізраїль — 12, далі Україна — 10, Польща — 8, Естонія — 7, Фінляндія — 6, Швеція — 5, Австрія — 4, Албанія — 3, Норвегія — 2, Франція — 1.
Ця заява іспанського мовника лунає на тлі того, що Україна та Ізраїль перемогли у телеголосуванні у півфіналі, де оцінку не ставлять журі.
У гранд-фіналі Ізраїль набрав найбільше балів від глядачів — 297. Тринадцять країн, серед них Бельгія та Іспанія, дали йому по 12 балів. Разом із 60 балами від журі це принесло країні друге місце з загальним результатом 357 балів.
Бельгійський мовник VRT також хоче, щоб Європейська мовна спілка переглянула систему голосування на «Євробаченні». Інакше вони можуть вийти з конкурсу.
Речниця VRT сказала, що вони не мають доказів, що підрахунок голосів був неправильним, але хочуть повної прозорості.
У VRT вважають, що конкурс усе менше відповідає своїм цінностям і вже не об’єднує людей, як раніше. Якщо організатори не відреагують на їхні зауваження, VRT може відмовитися брати участь у наступних конкурсах.
Ще до початку «Євробачення-2025» ірландський мовник закликав обговорити, чи має Ізраїль брати участь у «Євробаченні». До цієї ініціативи приєдналася Британська національна спілка журналістів. Окремо кілька колишніх учасників конкурсу підписали відкритий лист із вимогою виключити Ізраїль з конкурсу, де також апелювали до виключення РФ і наголошували на неприпустимості подвійних стандартів Європейської мовної спілки.
- Ізраїль на пісенному конкурсі «Євробачення-2025» представляла співачка Юваль Рафаель, яка пережила напад терористів ХАМАС на музичний фестиваль Nova 7 жовтня 2023 року.
- Питання щодо участі Ізраїлю в пісенному конкурсі виникає не вперше. Наприклад, у 2024 у Швеції, де проходило «Євробачення-2024», тисячі пропалестинських протестувальників вийшли на демонстрацію проти участі Ізраїлю.