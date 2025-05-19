Участь Ізраїлю та вплив війни на голосування: Бельгія й Іспанія хочуть змін у «Євробаченні»

Премʼєр Іспанії Педро Санчес закликав відсторонити Ізраїль від подальшої участі в «Євробаченні» «подібно до того, як це зробили щодо РФ». Разом з тим іспанський мовник RTVE заявив, що звернеться до Європейської мовної спілки (ЄМС) з проханням розпочати дискусію щодо телеголосування, щоб оцінити, чи є така форма голосування найбільш доцільною і чи «впливають на нього воєнні конфлікти».

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Іспанський мовник каже, що кілька країн також звернуться до ЄМС з аналогічним проханням. RTVE вважає, що на телеголосування «впливають нинішні збройні конфлікти», через що церемонія може втратити свою культурну сутність.

Там хочуть дізнатися, як саме голосували глядачі в Іспанії — скільки голосів отримала кожна країна. Зараз можна отримати тільки загальну кількість голосів і типи голосування (дзвінки, SMS, онлайн) після окремого запиту до Європейської мовної спілки.

Під час першого півфіналу з Іспанії проголосували 774 рази телефоном, 2 377 разів через SMS і 11 310 разів онлайн. У фіналі цифри значно виросли — було 7 283 дзвінки, 23 840 SMS і 111 565 онлайн-голосів. У результаті найбільше балів від Іспанії отримав Ізраїль — 12, далі Україна — 10, Польща — 8, Естонія — 7, Фінляндія — 6, Швеція — 5, Австрія — 4, Албанія — 3, Норвегія — 2, Франція — 1.

Ця заява іспанського мовника лунає на тлі того, що Україна та Ізраїль перемогли у телеголосуванні у півфіналі, де оцінку не ставлять журі.