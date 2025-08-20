«Євробачення-2026»: стало відомо, в якому місті Австрії проведуть пісенний конкурс

Організатори «Євробачення» назвали місто Австрії, в якому відбудеться ювілейний, 70-й пісенний конкурс у 2026 році.
Про це стало відомо з допису в Instagram.
Для проведення шоу наступного року обрали Відень — столицю Австрії.
Востаннє місто приймало також ювілейне, 60-те Євробачення у 2015 році.
Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня 2026 року, а другий — 14 травня. Гранд-фінал запланований на 16 травня 2026-го.
- На «Євробаченні-2025» перемогла Австрія, яку представляв співак Йоганес Піч, відомий як JJ. Україна, від якої на конкурс поїхав гурт Ziferblat, посіла 9 місце з результатом 218 балів.