«Євробачення-2026»: стало відомо, в якому місті Австрії проведуть пісенний конкурс

Організатори «Євробачення» назвали місто Австрії, в якому відбудеться ювілейний, 70-й пісенний конкурс у 2026 році.

Про це стало відомо з допису в Instagram.

Для проведення шоу наступного року обрали Відень — столицю Австрії.

Востаннє місто приймало також ювілейне, 60-те Євробачення у 2015 році.

Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня 2026 року, а другий — 14 травня. Гранд-фінал запланований на 16 травня 2026-го.