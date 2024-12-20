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Оголосили імена фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2025»

Автор:
Ліза Бровко
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«Суспільне. Мовлення» оголосило імена дев’ятьох фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2025». Ще одного фіналіста оберуть онлайн-голосуванням у «Дії». Тому повний список тих, хто пройшов у фінал, опублікують до 17 січня 2025 року. Фінал Нацвідбору-2025 проведуть 8 лютого.

Ось девʼять фіналістів:

  • Future Culture — “Waste My Time”;
  • KHAYAT — “HONOR”;
  • KRYLATA — “STAY TRUE”;
  • MOLODI — “my sea”;
  • Ziferblat — “Bird of pray”;
  • Абіє — «Дім»;
  • ДК Енергетик — «Сіль»;
  • Маша Кондратенко — “No time to cry”;
  • Влад Шериф — “Wind of change”.

Переможця відбору й представника України на «Євробаченні-2025» визначать за результатами голосування журі та глядачів. Наразі склад журі невідомий — його обирають українці онлайн-голосуванням у «Дії».

  • Пісенний конкурс «Євробачення» наступного року проведуть у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал запланований на 17 травня, а півфінали — на 13 і 15 травня 2025 року.