The Telegraph: США та Україна підпишуть угоду про відбудову на $800 мільярдів

Під час Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі США та Україна планують підписати угоду про повоєнну відбудову України на суму близько $800 мільярдів.

Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела.

За словами джерел, у Давосі мають узгодити економічну частину оновленого американського плану завершення війни Росії проти України. Європейські посадовці вважають, що президент Дональд Трамп налаштований на умови, вигідні Києву.

Спочатку Володимир Зеленський хотів приїхати до Білого дому вже наступного тижня. Але європейські партнери з «Коаліції охочих» порадили не поспішати й провести зустріч у Давосі — у більш нейтральному форматі.

Українські посадовці кажуть, що план передбачає залучення близько $800 мільярдів протягом десяти років. Зеленський раніше заявляв, що угода має забезпечити відновлення економіки, повернення робочих місць і нормального життя в Україні.

Документ відкриває шлях до кредитів, грантів і приватних інвестицій. Очікується, що у програмі візьме участь BlackRock — найбільша інвестиційна компанія у світі. Угоду розробили на основі домовленостей про корисні копалини, підписаних торік.

У Києві розраховують, що участь США у відбудові підштовхне Вашингтон до надання чітких гарантій безпеки. Хоча Зеленський заявив, що документ майже готовий, поки незрозуміло, чи підпишуть його саме в Давосі.

Всесвітній економічний форум відбудеться там 19—23 січня 2026 року.

Що за угода про українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого 2025-го привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна казала, що готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перелічено».

Вже у травні Україна і США підписали угоду про надра, тобто про створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.