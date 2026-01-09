Венесуела почала звільняти політвʼязнів, коли США заарештували президента Мадуро

Венесуела почала звільняти політичних в’язнів, після того як США захопили президента Ніколаса Мадуро.

Про це пише BBC.

Про рішення звільнити значну кількість ув’язнених оголосив у прямому ефірі державного телебачення голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес — брат тимчасової президентки Делсі Родрігес.

Скільки людей виходять на свободу і кого це стосується, він не уточнив. Однак венесуельська правозахисниця Марта Тінео заявила, що їх звільняють з вʼязниці Ель-Елікоіде — одного з головних символів політичних репресій у Венесуелі, пише DW.

За різними оцінками, там утримували від 50 до 80 людей, проти яких застосовували насильство та удари струмом. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що наказав закрити цю в’язницю. 9 січня Трамп заявив, що через рішення нової влади звільнити політвʼязнів скасував заплановану другу хвилю атак на Венесуелу.

Міністерство закордонних справ Іспанії підтвердило звільнення п’ятьох своїх громадян. Серед них — відома правозахисниця Росіо Сан Мігель, яка спеціалізується на питаннях оборони, вона критикувала режим Мадуро. Іспанка стала першою політичною ув’язненою, звільнення якої офіційно підтвердили.

За даними правозахисної організації Foro Penal, у Венесуелі утримують під вартою близько 800 політвʼязнів. Багато з них були заарештовані під час протестів проти переобрання Ніколаса Мадуро у 2024 році.

Звільнення політичних в’язнів давно було однією з ключових вимог США до Венесуели. Арешти в країні системно використовували для придушення інакомислення, однак представники колишньої влади це заперечували, заявляючи, що затримані вчиняли звичайні злочини.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. За оцінками, під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту.

Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Верховний суд Венесуели призначив Хорхе Родрігес тимчасовою очільницею країни. А Ніколаса Мадуро ввечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.

У понеділок 5 січня влада Венесуели опублікувала суботній указ про запровадження надзвичайного стану й наказала поліції затримувати будь-кого, хто підтримує збройний напад з боку США. Того ж дня у Нью-Йорку пройшло перше судове засідання над Мадуро і його дружиною.

Вже 7 січня міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо заявив, що внаслідок операції США 3 січня загинуло 100 людей. Венесуельські чиновники заявили, що значну частину служби безпеки Мадуро «холоднокровно вбили», а Куба заявила про вбивство 32 її військових та розвідувальників у Венесуелі.