Вбита росіянами письменниця Вікторія Амеліна посмертно отримала міжнародну Премію Мура

Українська письменниця і правозахисниця Вікторія Амеліна, яку росіяни вбили під час ракетного обстрілу Краматорська у 2023 році, посмертно стала лауреаткою Премії Мура.

Про це йдеться на сайті премії.

Книгу «Дивлячись на жінок, які дивляться на війну: Щоденник війни та справедливості» обрали найкращою книгою на тему прав людини, опублікованою з 1 липня 2024 року по 30 червня 2025 року.

У цій книзі використали щоденникові записи, інтерв’ю, репортажі з місць воєнних злочинів та поезію, а також розповіді про українських жінок, які документують та переживають війну. Амеліна не встигла її завершити.

Премія Мура — одна з ключових міжнародних літературних відзнак для творів, що досліджують права людини і сприяють глобальному діалогу про свободу та справедливість.

Хто така Вікторія Амеліна

Вікторія Амеліна — українська письменниця, авторка романів «Синдром листопаду, або Homo Compatiens», «Дім для Дома» та книжок для дітей, засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині. Була волонтеркою, громадською діячкою.

Від початку російсько-української війни здійснювала волонтерські поїздки на деокуповані території України. Вона брала участь у правозахисній ініціативі та українській громадській організації Thuth Hounds і документувала воєнні злочини росіян. Саме Вікторія Амеліна розкопала закопаний в землі на деокупованій Харківщині щоденник закатованого волонтера і дитячого письменника Володимира Вакуленка та написала передмову до нього.

27 червня 2023 року, коли Вікторія Амеліна перебувала в ресторані Краматорська разом із делегацією колумбійських журналістів і письменників, по закладу вдарила російська ракета. Від отриманих травм Амеліна згодом померла в лікарні. Загалом через удар загинули 13 людей.