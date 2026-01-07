Костел Святого Миколая в Києві передали у користування римо-католицькій громаді

Уряд вирішив передати костел Святого Миколая в Києві у користування римо-католицькій громаді.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Тепер парафія зможе повноцінно відновлювати костел, молитися та розвивати життя громади.

Що відомо про костел Святого Миколая

Це один із двох римсько-католицьких храмів у Києві, збудованих до 1917 року. Він розташований на Великій Васильківській вулиці у центрі столиці.

Храм був закритий у 1936 році, а з 1981 року будівля працювала як концертна зала. З отриманням Україною незалежності будівлю ділили Національний будинок органної та камерної музики та парафія Святого Миколая Римсько-католицької церкви в Україні.

3 вересня 2021 року в костелі Святого Миколая спалахнула пожежа. Загоряння сталось між першим і другим поверхами, вогонь стрімко поширився на покрівлю будівлі, однак його загасили.

Пожежа не торкнулася деревʼяного вівтаря й амвона, також не постраждали фігури по обидва боки органа. Обгорів тільки хрест у вівтарній частині. Увесь храм був закопчений і залитий водою, згоріло найцінніше — орган.

Основною версією виникнення пожежі в костелі Святого Миколая в Києві називають загоряння електропроводки всередині дерев’яного корпусу органа. Утім, поліція також вивчала інші версії.

На ремонт костелу бізнес зібрав 30 мільйонів гривень. У будівлі демонтували згорілі люстри, засклили вікна, очистили стіни від сажі, прибрали сміття, встановили захисні сітки, поставили нову сцену, освітлення та відновили опалення. Грошей вистачило лише на протиаварійні роботи, решту мала дати держава, а повноцінну реставрацію планували на весну 2022-го.

У грудні 2024 року костел постраждав від російської атаки — вибухова хвиля пошкодила фасад костелу.