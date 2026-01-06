Лідерка венесуельської опозиції хоче передати Трампу свою Нобелівську премію миру

Опозиціонерка, яку вважають головною суперницею Ніколаса Мадуро, минулого місяця виїхала з Венесуели до Норвегії для отримання премії та відтоді не поверталася. Водночас вона заявила, що планує повернутися до країни «якнайшвидше».

Мачадо також повідомила, що востаннє спілкувалася з Дональдом Трампом 10 жовтня 2025 року — в день оголошення про присудження Нобелівської премії миру, після чого контактів більше не було.

«Я б дуже хотіла особисто сказати йому, що ця нагорода, яка належить всьому венесуельському народу, що я, безумовно, хотіла би вручити її йому, поділитися нею з ним. Те, що він зробив, є величезним кроком на шляху до демократичної країни», — сказала вона.

Про це вона сказала в інтерв’ю Fox News.

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила, що хоче передати свою Нобелівську премію миру президенту США Дональду Трампу, подякувавши йому за дії щодо Венесуели.

Раніше Дональд Трамп заявив, що не бачить Мачадо ключовою фігурою для співпраці, стверджуючи, що вона «не має достатньої підтримки в країні». Попри це Мачадо наголосила, що дії США щодо Венесуели є «принциповими» для боротьби за демократію.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. За оцінками, під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту.

The New York Times з посиланням на венесуельського чиновника пише, що внаслідок атаки США на Венесуелу загинули щонайменше 40 людей. Серед жертв — як військові, так і цивільні. Водночас Дональд Трамп заявляв, що жоден американський військовий не постраждав.

Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Трамп заявив, що США планують керувати Венесуелою доти, доки не зможуть забезпечити «безпечний, належний і розважливий перехід влади», а також готові до другої, потужнішої атаки на Венесуелу, але наразі в цьому нема потреби.

Крім того, за словами Трампа, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес заявила, що Каракас готовий до співпраці з Вашингтоном, «щоб зробити Венесуелу «знову великою». Сама ж Родрігес заявила, що Мадуро є єдиним легітимним президентом Венесуели. Через це Трамп заявив, що вона може заплатити навіть більшу ціну, ніж Мадуро, якщо «не вчинятиме правильно».

Згодом Верховний суд Венесуели призначив Родрігес тимчасовою очільницею країни. А Ніколаса Мадуро ввечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.

У понеділок 5 січня влада Венесуели опублікувала суботній указ про запровадження надзвичайного стану й наказала поліції затримувати будь-кого, хто підтримує збройний напад з боку США.

5 січня у Нью-Йорку пройшло перше судове засідання над президентом Венесуели Ніколасом Мадуро та його дружиною Силією Флорес.