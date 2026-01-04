Дружина радника Трампа опублікувала мапу Гренландії, розфарбовану в кольори прапора США

Дружина Стівена Міллера, радника президента США Дональда Трампа з внутрішньої безпеки, Кеті, опублікувала мапу, де острів Гренландія пофарбований у кольори американського прапора.

Про це стало відомо з її допису в Х.

Під картою жінка залишила короткий підпис: «Скоро». Американське видання The Daily Beast припускає, що так Міллер нібито могла зреагувати на новину про успішну операцію армії США із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На публікацію зреагував посол Данії в США Єспер Меллер Серенсен. Він наголосив, що США і Данія союзники, тому безпеку Гренландії, що є частиною Королівства Данія, мають поважати.

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Вже в грудні голова парламентського комітету з оборони Данії Расмус Ярлов висміяв заяви Трампа про купівлю Гренландії. Він заявив, що Данія стрімко зростає, тоді як США мають борги, тож скоро Данія зможе купити штати США, а він завжди захоплювався американськими Гаваями та Нью-Гемпширом. За його словами, жителі Гаваїв самі повинні вирішити, чи приєднуватися їм до Данії, адже США «не зможуть розвивати штат з їхніми великими боргами».