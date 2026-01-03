Зеленський анонсував ротацію всіх керівників у сфері безпеки й оборони. Сирський залишиться головкомом

Президент України Володимир Зеленський 3 січня анонсував ротації всіх керівників у сфері безпеки та оборони.

Про це він сказав на брифінгу із журналістами.

За його словами, перезавантаження системи Міноборони почнеться після того, як Верховна Рада офіційно затвердить Михайла Федорова на посаді міністра оборони.

«Що стосується всієї безпекової частини, всієї правоохоронної системи. Я особисто буду займатися ротаціями абсолютно всіх керівників. Хтось із них був дуже довго... Є різні причини. Я думаю, всі будуть залишатись на різних високих позиціях, але, безумовно, будуть і заміни», — сказав він.

Після перезавантаження оборонного сектора почнуться зміни в армії, додав президент. При цьому він наголосив, що Олександр Сирський залишиться на посаді головнокомандувача ЗСУ.

«І ми говоримо про кроки один за одним, а не говоримо, що сьогодні ми готові замінити головкома. Сьогодні заміна головкома не передбачається», — повідомив Зеленський.

На питання, чи справді планується звільнення голови СБУ Василя Малюка, Зеленський заявив, що «немає ніяких звільнень, є ротаційні кроки».

Раніше проти заміни Малюка публічно висловились керівник Угруповання обʼєднаних сил Михайло Драпатий, командир 1 корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко, голова Сил безпілотних систем Роберт Бровді.