Росія заявила, що передала США «докази» атаки України на резиденцію Путіна

Голова російської військової розвідки (ГРУ) Ігор Костюков заявив, що РФ передала США «докази» атаки України на резиденцію Путіна.

Про це йдеться у заяві Міноборони РФ.

Відомство опублікувало відео, на якому показано, як Костюков передає матеріали посадовцям Офісу військового аташе США, розташованого в посольстві в Москві.

Костюков каже, що російські військові знайшли уламки дронів, які намагались атакувати резиденцію Путіна. За його словами, у низці цих дронів «добре збереглись навігаційні системи».

Він додав, що розшифрований контент із памʼяті цих систем «безапеляційно підтвердив», що ціллю була резиденція Путіна.

«Атака» по резиденції Путіна 29 грудня

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Валдаї в ніч проти 29 грудня.

Президент України Володимир Зеленський назвав слова Лаврова брехнею і наголосив, що такі заяви РФ — підготовка до удару по держбудівлях в Україні.

Президент США Дональд Трамп спочатку сказав, що був дуже розлючений, коли дізнався про цей інцидент від самого Путіна. А пізніше у своїй соцмережі Truth Social він поширив посилання на статтю New York Post із заголовком: «Брехливі заяви Путіна про “атаку” показують, що саме Росія стоїть на заваді миру».

1 січня The Wall Street Journal з посиланням на дані американської розвідки написало, що розвідка США не знайшла доказів атаки України на резиденцію Путіна.