Трамп прокоментував заяви РФ про нібито атаку дронів на резиденцію Путіна: «Зараз не час для цього, я розлючений»

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Росії про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна. Про це він дізнався від самого очільника Кремля.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами перед зустріччю з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

За словами Трампа, коли Путін розповів йому про цей інцидент «рано-вранці», він був дуже розлючений. Якраз сьогодні відбулася чергова телефона розмова лідерів Росії та США.

«Мені це не подобається. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, що я зупинив [передачу] ракет Tomahawk. Одна справа наступати, а інша — атакувати його будинок. Зараз не час для таких дій», — прокоментував Трамп.

На запитання журналістки, чи справді він вірить у це, президент США сказав: «Ви кажете, що атаки могло й не бути. Це теж можливо. Ми це зʼясуємо. Але Путін розповів мені про це сьогодні».

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Валдаї в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Український президент у коментарі журналістам слова Лаврова назвав брехнею і заявив, що такі заяви — підготовка до удару по держбудівлях в Україні.