Венесуела криміналізувала захоплення нафтових танкерів. США нещодавно затримали два такі судна

Венесуела ухвалила законопроєкт, який криміналізує дії, що можуть перешкоджати торгівлі та комерції. Серед них — захоплення нафтових танкерів.

Про це пише Deutsche Welle.

Закон передбачає, що кожен, хто пропагує, вимагає, підтримує, фінансує або бере участь у «акті піратства, блокаді або інших міжнародних незаконних діях» проти комерційних структур у Венесуелі, може отримати штраф та увʼязнення на строк до 20 років.

Документ також доручає виконавчій владі розробити «заохочувальні заходи та механізми економічного, комерційного та іншого захисту» для національних або іноземних субʼєктів господарювання, які ведуть бізнес з Венесуелою, на випадок піратства, морської блокади або інших протиправних дій.

Новий закон ухвалили незабаром після того, як американські війська цього місяця захопили в міжнародних водах два танкери, що перевозили венесуельську нафту.

Незадовго до цього президент США Дональд Трамп розпорядився запровадити повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, які заходять до Венесуели або залишають її.

Загострення відносин між США і Венесуелою

В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана з цим наркотиком, останніми роками значно зросла.

Загалом американці атакували 25 суден у Тихому океані та Карибському морі. У цих атаках загинули щонайменше 95 людей.

У листопаді США оголосили про початок військової операції біля Венесуели під назвою «Південний спис», яка спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці. За даними CNN, у регіоні розгорнули понад десяток американських військових кораблів і майже 15 тисяч військових.

Більшість американців проти втручання. Опитування CBS News показало, що 70% респондентів не підтримують військові дії США у Венесуелі. Попри це 22 листопада США провели найбільшу демонстрацію сили поблизу кордонів Венесуели: біля її узбережжя з’явилися винищувачі F/A-18E, B-52 і розвідувальний літак.

Адміністрація Трампа 24 листопада також визнала президента Венесуели та його уряд членами іноземної терористичної організації. Це дає США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських Збройних силах — «Картелем сонць» (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до Сполучених Штатів і Європи.

CNN з посиланням на джерела 30 листопада писало, що Мадуро натякнув, що готовий зрештою піти у відставку, однак погодився зробити це не раніше ніж через 18 місяців. Білий дім наполягав на негайному його усуненні.

16 грудня у східній частині Тихого океану США атакували три човни, які, за даними американських військових, перевозили наркотики. Загинули щонайменше вісім людей.