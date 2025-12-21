США захопили біля Венесуели нафтовий танкер, який не був під санкціями

Військові США захопили у міжнародних водах нафтовий танкер, який вийшов із Венесуели. Це вже другий такий випадок за останні тижні.

Про це пише Reuters.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що танкер перевозив підсанкційну нафту. За її словами, це було судно під фальшивим прапором, «яке діяло в межах венесуельського тіньового флоту для перевезення вкраденої нафти та фінансування наркотерористичного режиму Мадуро».

Уряд Венесуели назвав захоплення танкера «серйозним актом міжнародного піратства» і пообіцяв поінформувати про ці дії Раду Безпеки ООН та інші організації.

Британська компанія з управління морськими ризиками Vanguard заявила, що ймовірно йдеться про танкер Centuries під панамським прапором. Його перехопили на схід від Барбадосу в Карибському морі.

Партнер вашингтонської юридичної фірми Hughes Hubbard і колишній слідчий Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Джеремі Панер заявив, що судно не було під санкціями США.

Незадовго до цього президент США Дональд Трамп розпорядився запровадити повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, які входять до Венесуели або залишають її.

Вперше США захопили танкер біля берегів Венесуели 10 грудня. Те судно було під санкціями і ходило без прапора. Це стало черговим кроком у кампанії тиску на уряд венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, якого Трамп звинувачує у сприянні постачанню наркотиків до США.

Загострення відносин між США і Венесуелою

В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана з цим наркотиком, останніми роками значно зросла.

Загалом американці атакували 25 суден у Тихому океані та Карибському морі. У цих атаках загинули щонайменше 95 людей.

У листопаді США оголосили про початок військової операції біля Венесуели під назвою «Південний спис», яка спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці. За даними CNN, у регіоні розгорнули понад десяток американських військових кораблів і майже 15 тисяч військових.

Більшість американців проти втручання. Опитування CBS News показало, що 70% респондентів не підтримують військові дії США у Венесуелі. Попри це, 22 листопада США провели найбільшу демонстрацію сили поблизу кордонів Венесуели: біля її узбережжя з’явилися винищувачі F/A-18E, B-52 і розвідувальний літак.

Адміністрація Трампа 24 листопада також визнала президента Венесуели та його уряд членами іноземної терористичної організації. Це дає США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських Збройних силах — «Картелем сонць» (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до Сполучених Штатів і Європи.

CNN з посиланням на джерела 30 листопада писало, що Мадуро натякнув, що готовий зрештою піти у відставку, однак погодився зробити це не раніше ніж через 18 місяців. Білий дім наполягав на негайному усуненні.

16 грудня у східній частині Тихого океану США атакували три човни, які, за даними американських військових, перевозили наркотики. Загинули щонайменше вісім людей.