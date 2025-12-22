США пояснили перехоплення суден біля Венесуели тиском на режим Мадуро

США заявили, що перехоплення суден і блокування перевезень венесуельської нафти є частиною тиску на режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це заявила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, повідомляє Bloomberg.

За її словами, кампанія США включає удари по суднах, які підозрюють у наркотрафіку, і перехоплення нафтових танкерів із венесуельською нафтою. Мета цих дій — стримати незаконну діяльність і показати, що Вашингтон вважає режим Мадуро неприйнятним.

«Ми не просто перехоплюємо ці судна. Ми надсилаємо сигнал усьому світу, що незаконна діяльність, у якій бере участь Мадуро, є неприпустимою, що він має піти й що ми будемо захищати наш народ», — заявила Ноем.

Загострення відносин між США і Венесуелою

В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана з цим наркотиком, останніми роками значно зросла.

Загалом американці атакували 25 суден у Тихому океані та Карибському морі. У цих атаках загинули щонайменше 95 людей.

У листопаді США оголосили про початок військової операції біля Венесуели під назвою «Південний спис», яка спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці. За даними CNN, у регіоні розгорнули понад десяток американських військових кораблів і майже 15 тисяч військових.

Більшість американців проти втручання. Опитування CBS News показало, що 70% респондентів не підтримують військові дії США у Венесуелі. Попри це, 22 листопада США провели найбільшу демонстрацію сили поблизу кордонів Венесуели: біля її узбережжя зʼявилися винищувачі F/A-18E, B-52 і розвідувальний літак.

Адміністрація Трампа 24 листопада також визнала президента Венесуели та його уряд членами іноземної терористичної організації. Це дає США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських Збройних силах — «Картелем сонць» (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до Сполучених Штатів і Європи.

CNN з посиланням на джерела 30 листопада писало, що Мадуро натякнув, що готовий зрештою піти у відставку, однак погодився зробити це не раніше ніж через 18 місяців. Білий дім наполягав на негайному усуненні.

16 грудня у східній частині Тихого океану США атакували три човни, які, за даними американських військових, перевозили наркотики. Загинули щонайменше вісім людей.