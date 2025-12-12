Politico: Ексрадник Трампа, який називав повернення Криму Україні «нереалістичним», став консультантом російського «Лукойлу»

Браян Ланза, який був старшим радником Дональда Трампа під час його президентської кампанії 2024 року, став консультантом міжнародного підрозділу російської нафтової компанії «Лукойл».

Про це пише Politico з посиланням на свої джерела.

За даними співрозмовників медіа, тепер ексрадник Трампа консультує «Лукойл» у процесі пошуку покупця для її міжнародних активів.

Для цього Ланза та його фірма Mercury Public Affairs взаємодіють з урядом США, а також посприяли продовженню крайнього терміну для продажу цих активів.

Politico пише, що Ланза почав працювати на «Лукойл» протягом останніх кількох тижнів. Він не мусить реєструватися як іноземний агент, бо робота консультантом міжнародного підрозділу компанії не вважається політичною діяльністю в інтересах іноземної держави.

Сам Ланза коментувати інформацію відмовився. Mercury та «Лукойл» теж не надали відповіді на запити видання.

У листопаді 2024 року Браян Ланза — тоді ще старший радник кандидата в президенти США Дональда Трампа — заявив, що президентська адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на тому, щоб Україна повернула всі окуповані Росією території. За його словами, президент Володимир Зеленський з планом миру, де Україна повертає Крим, виглядає «несерйозним».

Пізніше представник штабу Трампа заявив, що слова республіканця Браяна Ланзи про «реалістичний» план миру, без повернення Криму, не є відображенням позиції Трампа.