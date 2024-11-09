Радник Трампа заявив, що Україна має запропонувати «реалістичний» план миру без повернення Криму

Старший радник майбутнього президента США Дональда Трампа заявив, що нова президентська адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на тому, щоб Україна повернула всі окуповані Росією території.

Про це повідомляє BBC.

Стратег Республіканської партії Браян Ланза сказав, що адміністрація Трампа попросить президента України Володимира Зеленського представити версію «реалістичного бачення миру».

Адже, за словами республіканця, Зеленський з планом миру, де Україна повертає Крим, виглядає «несерйозним».

«Коли Зеленський каже, що ми припинимо боротьбу лише після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає», — сказав Брайан Ланза.

Він наголосив: у разі, якщо Україна наполягатиме на поверненні Криму та «боротьбі американських солдатів» за це, то країна залишиться без допомоги США.

Радник Трампа наголосив, що він поважає український народ, назвавши його серцем лева. Але він сказав, що пріоритетом США є «мир і припинення вбивств».

«Що ви бачите як реалістичне бачення миру? Це не бачення перемоги, але це бачення миру», — за словами Браяна Ланзи, саме з такими меседжами президентська адміністрація звертатиметься до України.

Республіканець розкритикував рівень підтримки, яку адміністрація демократа Байдена та європейські країни надають Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

«Реальність на місці така, що європейські національні держави і президент Байден не дали Україні спроможності та зброї, щоб виграти цю війну на самому початку, і вони не змогли зняти обмеження для перемоги України», — сказав він.

Що передувало

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день».

Після перемоги Трампа на президентських виборах США WSJ написало, що республіканець наразі не вирішив, як саме він планує завершити війну Росії проти України. Деякі його радники запропонували модель, де США надаватиме українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років.

За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

WSJ зазначало, що в усіх планах радників Трампа йдеться про те, щоб заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. Щодо НАТО, то Зеленський вважає вступ України до Альянсу справедливою «платою» за те, що в 1996 році країна віддала всю ядерну зброю. За його словами, членство в НАТО наразі краще за будь-яку зброю, зокрема ядерну.

Зеленський 27 вересня зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.