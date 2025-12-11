Євросоюз схвалив шостий транш Україні за програмою Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу схвалила шостий транш Україні за програмою Ukraine Facility. Його сума становить близько €2,3 мільярда.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
У Євросоюзі зазначили, що сума демонструє: Україна успішно виконала вісім кроків, необхідних для шостого траншу, а також один невиконаний крок із четвертого. Всього Україна успішно виконала 63 із 68 кроків, які на цей час необхідні в межах програми.
Премʼєрка Свириденко зазначила, що Україна виконала 8 із 10 індикаторів і впровадила системні реформи в управлінні державними фінансами, зеленому переході та охороні довкілля, а також оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи.
Фінансування спрямоване передусім на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервного функціонування державного управління.
- Ukraine Facility — це фінансова програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку України в період з 2024 по 2027 рік. Її мета — сприяти відновленню, реконструкції, модернізації та інтеграції України до ЄС. Загальний обсяг фінансування становить до €50 мільярдів, з яких €33 мільярди надаються у вигляді пільгових кредитів, а €17 мільярдів — у вигляді грантів.
- 8 серпня четвертий транш у межах програми урізали, оскільки Україна виконала 13 із 16 запланованих кроків. Якби Україна виконала всі, то отримала б не €3,2 млрд, а €4,5 млрд. Один з них Україна виконала перед пʼятим траншем у листопаді на €1,8 млрд.