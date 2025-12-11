Україна передала офіційну відповідь на мирний план Трампа

Україна надала адміністрації президента США Дональда Трампа свою покрокову відповідь на останній проєкт мирного плану.

Про це повідомляє Axios із посиланням на українських та американських чиновників.

За словами співрозмовників видання, головний переговірник від України Рустем Умєров надіслав відповідь Джареду Кушнеру — раднику і зятю Трампа.

Відповідь містить коментарі та запропоновані поправки, «щоб зробити все це здійсненним». Це сталося після кількох днів консультацій з європейськими партнерами, зокрема Великою Британією, Францією та Німеччиною.

Чиновник заявив, що відповідь України містить нові ідеї стосовно територій та Запорізької АЕС. Тепер високопоставлені військові чиновники США та України мають провести онлайн-зустріч у четвер, 11 грудня, аби продовжити обговорення конкретних частин мирного плану США.

Мирний план для України

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. У ньому передбачалося, що Крим, а також Луганську і Донецьку області визнають де-факто російськими.

Після серії перемовин України, США та європейських партнерів у Женеві з 23 листопада американський план скоротили з 28 пунктів до 19, врахувавши українську позицію.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації на переговорах, казав, що пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні».

Також США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ, а питання територій винесли «за дужки» — їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Чергова зустріч американської та української делегацій пройшла 30 листопада у Флориді. США представляли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Після зустрічі Сергій Кислиця написав, що початок переговорів у Флориді був «хорошим», і додав, що «тепла атмосфера сприяє прогресу».

Пізніше, 2 грудня, Віткофф і Кушнер поїхали до Москви на переговори з російською стороною про мирний план для України. Конкретних рішень на них не ухвалювали, хоча в РФ зустріч назвали «успішною».

Телеканал NBC з посиланням на російське джерело повідомляв, що Кремль не піде на поступки в трьох питаннях: території Донеччини, обмеження чисельності ЗСУ та міжнародне визнання захоплених Росією територій. Але Росія готова бути гнучкою в питанні заморожених в ЄС російських активів.

Після цього, 6 грудня, Зеленський провів підсумкову двогодинну телефонну розмову з представниками Трампа Віткоффом і Кушнером. За даними джерел Axios, під час розмови найскладнішими були теми територій та гарантій безпеки США для України.

На пресконференціях 8 і 9 грудня Зеленський прокоментував стан «мирного плану». Він повідомив, що американський «мирний план» скоротився з 28 до 20 пунктів — зникли «відверто не проукраїнські пункти». Залишаються питання територій, де не знайдено компромісу, питання, де потрібно залучати європейські кошти, і питання гарантій безпеки.

Наразі є три документи щодо миру. Рамковий документ з 20 пунктів — він постійно змінюється. Другий документ — про гарантії безпеки, між Україною і США та Україною і європейцями. Третій документ стосується відновлення після припинення вогню. Американці заявили, що «цього разу хочуть, щоб в Україні були реалістичні гарантії безпеки, проголосовані Конгресом», такі як 5 стаття статуту НАТО. А також щоб в України була зброя і ППО та щоб у разі необхідності застосовувались санкції [проти РФ].

Президент думає, що найближчими днями Україна розумітиме деталі гарантій безпеки від США. Зараз у 20-пунктному плані вони сформульовані як аналог статті 5 статуту НАТО.